Новые меры поддержки медиков вводятся в Подмосковье

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Новые меры поддержки медиков вводят в Московской области с начала следующего года. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Так, 15 категорий медиков, арендующих жилье, смогут получать ежемесячную компенсацию в размере 20 000 рублей. Для получения выплаты необходимо будет только подать заявление на областном сайте госуслуг.

Дополнительные меры поддержки введут для водителей скорой и неотложной помощи. Им к зарплате добавят по 7 000 и 5000 рублей соответственно — вне зависимости от того, работают они с ковидными пациентами или нет, передает портал «Подмосковье сегодня».

Кроме того, по 7 тысяч рублей к зарплате получат администраторы и операторы поликлиник, на которых в настоящее время лежит весомая нагрузка. Они круглосуточно отвечают на различные вопросы, поступающие от местных жителей.

— Мы рассчитываем, что большее количество врачей, среднего медицинского персонала к нам приедут и останутся работать, — отметил Андрей Воробьев.

До этого стало известно, что подмосковные муниципалитеты получили 39 машин скорой помощи.