Врач объяснил, как проявляется затяжная форма коронавируса

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Коронавирусная инфекция нередко проходит в бессимптомной форме. Однако такие люди и даже вакцинированные могут стать переносчиками заболевания. Об этом рассказал доктор наук и директор по эпидемиологии медицинского центра Let's Get Checked Гвен Мерфи.

Медик отметил, что после коронавируса организм, вероятнее всего, вырабатывает антитела. Их можно определить с помощью анализа крови. При этом не у всех заболевших образуются антитела после выздоровления. Также их влияние может ослабевать с течением времени.

Клиническими симптомами COVID-19, по словам врача, являются сухой кашель, ослабленность, температура, реже встречаются диарея, конъюнктивит, головная боль, потеря вкуса или запаха, сыпь на коже или изменение цвета пальцев рук и ног. Также иногда болезнь можно распознать по затрудненному дыханию, лихорадке, воспаленному горлу, насморку и рвоте.

— Немедленно обратитесь за помощью к врачам, если вы испытываете затрудненное дыхание или боль в груди, — заключил Гвен Мерфи, пишет «Российская газета».

Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что мир вступает в стадию завершения пандемии коронавируса. Об этом можно судить по числу мутаций у последнего штамма вируса «омикрон», а также по возможной самоликвидации «дельта»-штамма в Японии из-за высокого числа изменений в нем.