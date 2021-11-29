Вирусолог Альтштейн заявил о вступлении мира в фазу завершения пандемии коронавируса

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Мир вступает в стадию завершения пандемии коронавируса. Об этом можно судить по числу мутаций у последнего штамма вируса «омикрон», а также по возможной самоликвидации «дельта»-штамма в Японии из-за высокого числа изменений в нем. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, 32 мутации в поверхностном белке в новом штамме коронавируса «омикрон» наводят на мысль о том, что этот вирус должен быть легким и неопасным. Профессор также напомнил о выводе японского исследователя, который сообщил, что эпидемия в Японии остановилась с появлением огромного количества мутаций «дельта»-штамма, который таким образом стал нежизнеспособным. Конечно, окончанию распространения штамма способствовали противоэпидемические мероприятия и массовая вакцинация граждан. Но все это сопровождалось также и изменениями в вирусе.

— Я думаю, что это говорит о том, что мы вступаем в фазу завершения пандемии, — сказал ученый.

26 ноября сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

Позже в пресс-службе ВОЗ рассказали, что существующие ПЦР-тесты способны выявлять новый штамм коронавируса «омикрон».

До этого в оперштабе по борьбе с COVID-19 рассказали, что Россия ограничит с 28 ноября въезд иностранцев из ряда африканских стран и Гонконга.