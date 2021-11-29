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Эндокринолог объяснила, как вакцинироваться от коронавируса пациентам с диабетом

Анна Михалюк

Общество
Эндокринолог объяснила, как вакцинироваться от коронавируса пациентам с диабетом
Фото: Pexels

Врач — диетолог-эндокринолог Ольга Павлова рассказала, как вакцинироваться от коронавируса людям с диагнозом «сахарный диабет».

— Вакцинация проводится при компенсированном сахарном диабете при нормальных показателях. Если нет декомпенсированного гипотиреоза и других заболеваний, то вакцинацию проводить можно, — рассказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Эндокринолог отмечает, что если у пациента зафиксирован сахар выше 10 ммоль/литр, то болезнь в таких случаях начинает повреждать сосуды глаз, сердца, конечностей.

— Кровь становится более густая, вязкая, ухудшается работа иммунной системы, нервной. У кого высокие сахара, нужно откорректировать терапию диабета. Через неделю они приходят в норму, и вы идете делать прививку. Нужны стабильные целевые сахара, — сказала доктор.

До и после вакцинации необходимо поддержать свой организм: правильно и полноценно питаться, а также употреблять витамины A, C, D и цинк за две недели до и две недели после прививки.

Врачи назвали продукты, которые снижают уровень сахара в крови.

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