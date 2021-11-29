«Народ оскотинился»: депутат из Ленобласти посадила ребенка за руль автомобиля и сняла это на видео
Депутат из Ленинградской области Светлана Малашкова посадила за руль автомобиля своего 10-летнего сына. Соответсвующее видео она выложила на своей странице в соцсети Instagram.
— Сейчас, можно сказать, ты первый раз едешь сам, но педали нажимаю я. Мы тут решили по дорожке проехаться до магазина. Сам едет, — говорит Малашкова.
Судя по кадрам, автомобиль, которым управлял ребенок, ехал по заснеженной дороге на скорости около 20 километров в час. После того как информация об инциденте появилась в СМИ, Малашкова удалили запись. В «утечке» она обвинила своих подписчиков.
— Пока я в бане, мои подписчики скидывают мои сторис журналистам. Хочу сказать одно: народ у нас оскотинился и доносами занялся. И мне жаль его, — написала позже депутат.
Роликом депутата заинтересовались правоохранители. Малашковой предстоит выплатить штраф в размере трех тысяч рублей, передает РИА Новости.