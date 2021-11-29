Синоптики сообщили о метели и гололедице в Москве 1 декабря

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Синоптики обещают в первую зимнюю ночь в Москве метель и гололедицу. Зима в столице начнется с похолодания: снег заменит дожди, а температура все чаще будет опускаться ниже нуля.

Самым теплым днем недели будет вторник, 30 ноября. В ночь на последний день осени температура будет держаться в районе от плюс 2–4 градусов, днем может потеплеть до плюс шести градусов. Тем не менее к вечеру начнется похолодание, температура опустится до минус одного градуса, из-за чего на дорогах может образоваться гололедица. Пойдут дожди, переходящие в снег. Также ожидается сильный ветер.

Ночь на 1 декабря запомнится метелью и гололедицей. Ветер сохранится, а температура опустится до минус 2–4 градусов. Снег продолжит идти днем, но температура не изменится.

Вероятность осадков сохранится в ночь на 2 декабря, а температура может опуститься до шести градусов мороза. Днем ожидается потепление — от минус двух градусов до нуля, а ветер немного стихнет.

Облачность начнет рассеиваться 3–4 декабря. Снег с дождем пройдут только местами, а температура повысится до минус четырех — плюс одного градуса, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram-аккаунте предупредил, что на Москву обрушатся самые большие осадки за последние 69 лет. По словам синоптика, 30 ноября из-за надвигающегося на город циклона «Бенедикт» в Москве ожидается до 23 миллиметров осадков (или 40 процентов месячной нормы) — два ведра на квадратный метр.