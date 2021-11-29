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Синоптик предупредил о самых сильных осадках в Москве за последние 69 лет

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
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Синоптик предупредил о самых сильных осадках в Москве за последние 69 лет
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

На Москву обрушатся самые большие осадки за последние 69 лет. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

По словам синоптика, 30 ноября из-за надвигающегося на город циклона «Бенедикт» в Москве ожидается по уточненному расчету до 23 миллиметров осадков (или 40 процентов месячной нормы) — два ведра на квадратный метр.

Дожди, утверждает Тишковец, сменятся снегопадом, из-за которого видимость ухудшится до 900 метров.

— Это будут самые сильные осадки за этот день за последние 69 лет. Рекорд дня пока принадлежит 1952 году (25,4 миллиметра), — говорится в сообщении.

Отмечается, что суточный рекорд осадков для всего ноября — 41 миллиметр.

До этого Тишковец рассказал, что в столице в последний день осени прогнозируется рекорд низкого давления и до 30 процентов месячной нормы осадков.

28 ноября заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила, что начало декабря принесет в Москву резкое похолодание. Однако, как отметила специалист, похолодание при южном ветре задержится ненадолго. Уже в четверг, 2 декабря, в столицу придет оттепель с температурой днем до плюс пяти градусов.

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