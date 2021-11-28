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Зима в столице начнется со снега и метелей

Анастасия Колоскова

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Зима в столице начнется со снега и метелей
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Начало декабря принесет в Москву резкое похолодание. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, 1 декабря в столице ожидается снег, гололедица и местами метель. Ночью температура воздуха опустится до минус 5 градусов в Москве и до минус 7 по области. Днем в столице будет от 3 до 5 градусов мороза, в Подмосковье — до минус 7. Будет дуть юго-западный ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Однако, как отметила специалист, похолодание при южном ветре задержится ненадолго. Уже в четверг, 2 декабря, в столицу придет оттепель с температурой днем до плюс 5 градусов, пишет «Российская газета».

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в столице в последний день осени прогнозируется рекорд низкого давления и до 30 процентов месячной нормы осадков.

По его словам, завершение осени в Москве в этом году будет экстраординарным из-за циклона, получившего название «Бенедикт». Он будет насыщен субтропическим теплом и влагой.

До этого руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жителей европейской части России ожидает «неоднородная зима».

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