Дорожные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности из‑за непогоды

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В ближайшие дни в Московской области ожидаются снег, дождь и гололед. Из-за непогоды дорожные службы области переведены в режим повышенной готовности, сообщает РИАМО.

— Дорожные службы переведены в режим повышенной готовности для обеспечения безопасного и комфортного движения автомобилистов и пешеходов, — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он добавил, что в настоящее время ведется круглосуточный мониторинг погодно-дорожной ситуации на улицах и трассах региона. Дороги будут обработаны специальными противогололедными материалами.

Минтранс призвал водителей и пешеходов соблюдать осторожность на дорогах. Водителей просят не превышать установленный скоростной режим, не делать резких обгонов и маневров.

В Московском регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя и сильного порывистого ветра.

До этого синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет настоящая русская зима. Морозная и снежная погода может установиться к середине декабря.