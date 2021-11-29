Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Дорожные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности из‑за непогоды

Ирина Игнатенко

Общество
Дорожные службы Подмосковья перевели в режим повышенной готовности из‑за непогоды
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В ближайшие дни в Московской области ожидаются снег, дождь и гололед. Из-за непогоды дорожные службы области переведены в режим повышенной готовности, сообщает РИАМО.

— Дорожные службы переведены в режим повышенной готовности для обеспечения безопасного и комфортного движения автомобилистов и пешеходов, — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Он добавил, что в настоящее время ведется круглосуточный мониторинг погодно-дорожной ситуации на улицах и трассах региона. Дороги будут обработаны специальными противогололедными материалами.

Минтранс призвал водителей и пешеходов соблюдать осторожность на дорогах. Водителей просят не превышать установленный скоростной режим, не делать резких обгонов и маневров.

В Московском регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя и сильного порывистого ветра.

До этого синоптик рассказал, когда в Центральную Россию придет настоящая русская зима. Морозная и снежная погода может установиться к середине декабря.

Читайте также:
Погода гололед Подмосковье
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Все мнения
О проекте