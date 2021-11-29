Песков опроверг планы властей по переименованию QR-кодов

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 29 ноября, опроверг информацию о том, что правительство РФ планирует переименовать документы, в которых содержится QR-код о вакцинации, а также свести к минимуму употребление этого термина в публичных местах.

— Нет, это не так. Его можно называть как угодно — он QR-кодом и останется... Это такая информация (в СМИ) достаточно странная, — цитирует ответ Пескова на соответствующий вопрос РИА Новости.

Накануне в СМИ появилась информация, что власти России планируют переименовать документы с QR-кодами для вакцинированных и переболевших коронавирусом граждан.

Сообщалось, что власти РФ хотят свести к минимуму употребление словосочетания «QR-код» в публичных местах, так как эта формулировка вызывает у общества негативную реакцию.

СМИ также ссылались на слова директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремского, который якобы заявлял, что термин «QR-код» может вызывать настороженность и тревогу у граждан.

Среди предполагаемых вариантов нового названия были «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «санитарный паспорт» и «ковипасс».