СМИ: в России хотят свести к минимуму использование термина «QR-код»

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Власти России планируют переименовать документы с QR-кодами для вакцинированных и переболевших коронавирусом граждан. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили источники в Кремле и правительстве.

По данным СМИ, власти РФ хотят свести к минимуму употребление словосочетания «QR-код» в публичных местах, так как эта формулировка вызывает у общества негативную реакцию.

По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга Виктора Потуремсого, термин «QR-код» может вызывать настороженность и тревогу у граждан.

— Использование термина «QR-код» усиливает настороженность, может пугать и порождать негативные коннотации у людей, которые и так испытывают тревогу из-за нововведений, видя в них различные угрозы, — уточнил специалист.

Один из источников РБК также рассказал, что QR-код является лишь способом передачи данных, а документ, который его включает, должен быть переименован.

Среди предполагаемых вариантов нового названия: «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «санитарный паспорт» и «ковипасс».

12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе. Другой законопроект предполагает аналогичные требования в сфере междугородных и международных перевозок.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 24 ноября, опубликовал пост в Telegram по поводу законопроекта о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест. Парламентарий предложил россиянам оставить свое мнение в комментариях. Высказались больше 600 тысяч граждан. «Вечерняя Москва» почитала и проанализировала комментарии сторонников и противников новой меры.