«Не допустите геноцида!»: что пишут россияне под постом Володина о QR-кодах

Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, 24 ноября, опубликовал пост в Telegram по поводу законопроекта о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест. Парламентарий предложил россиянам оставить свое мнение в комментариях. Высказались больше 600 тысяч граждан. «Вечерняя Москва» почитала комментарии сторонников и противников новой меры.

«Обратная связь»

12 ноября правительство внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе. Другой законопроект предполагает аналогичные требования в сфере междугородных и международных перевозок.

Володин пообещал изучить мнения под своей публикацией и поблагодарил всех комментаторов. По его словам, такое количество откликов стало для него неожиданностью. Володин и в будущем планирует использовать возможности социальных сетей, чтобы «и дальше по всем важным темам получать обратную связь».

Противники QR-кодов

Юлия Кирсанова высказалась через несколько минут после публикации поста. По ее мнению, необходимо найти другие пути для снижения заболеваемости, не связанные с ограничением прав и свобод граждан. «Коды не защитят здоровье. Они вызывают социальное напряжение, агрессию и недоверие к власти», написала женщина.

Пользователь мессенджера Ksenya Sedyolkina также написала, что в большинстве своем люди, которые сейчас возмущены, не против самой вакцинации. «Они против разделения граждан, против принудительности данных процедур в том виде, в котором это есть сейчас», подчеркнула она. По ее мнению, у людей должен быть выбор в таком важном для них вопросе, как здоровье, ведь только они сами несут за него ответственность. Она подчеркнула, что политика, проводимая в этом направлении, приводит к напряженности в обществе: «и чем больше давление, тем больше недовольство граждан».

Marina Kulikova также подчеркнула, что каждый человек сам принимает решения, касающиеся его здоровья и здоровья его детей. При этом он не может ограничиваться в правах: сходить в магазин, кафе и кино, ездить на общественном транспорте.

По ее словам, «в регионах сейчас творится полный беспредел, люди не могут сводить детей в бассейн, на новогоднюю елку или в театр». Kulikova задала вопрос, почему «допускается этот беспредел?»

— Мы против QR-кодов, мы против присвоения людям, как колбасе, номера. Мы против разжигания травли между людьми. Мы великая страна свободных и умных людей. Давайте ими и останемся, — написала девушка.

Оксана Елатонцева призвала отказаться от идеи по введению кодов. «Не допустите геноцида собственного народа! Требую отклонить законопроекты о QR-кодах», написала женщина.

— Прививки только на добровольной основе! Не трогайте детей! Пусть здоровьем нации занимаются врачи, а не чиновники! Очень надеюсь на вас, — добавила Елатонцева.

Сторонники QR-кодов

«Лично мне нравится эта инициатива. Это намного лучше, чем «паспорта здоровья» в других странах», высказался в поддержку законопроекта Grigory. По его мнению, и те люди, которые слушают неумных людей, наконец-то привьются, а его семье можно будет спокойно выходить в общество.

Алексей Никитин тоже высказался за принятие законопроекта. Он отметил, что «непривитые не должны посещать людные общественные места и подвергать риску заражения других более сознательных граждан».

Комментатор Nastysha поддержала законопроект и призвала прекратить «уже либеральничать с антиваксерами, их глупостью и необразованностью». По ее мнению, такие граждане пользуются этим для дестабилизации ситуации в стране.

— И да, дана команда в чатах антиваксеров бежать к вам в комментарии и писать их бред, готовьтесь! — предупредила Nastysha.

Пользователь Михаил Антонников удивился количеству комментариев под публикацией Володина, назвав собеседников борцами за права.

— А про обязанности, как всегда, забыли?! А про гражданский долг кто-нибудь помнит? Я за QR-код двумя руками. Я хочу безопасно передвигаться по общественным местам. Вы же не допускаете к вождению автомобиля без прав, потому что это опасно для окружающих, — написал мужчина.

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6 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

Ученые из Великобритании ранее предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.

Новый штамм уже был зафиксирован в Бельгии, Израиле и других странах.