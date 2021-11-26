Первый случай заболевания новым штаммом коронавируса выявили в Израиле

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Один случай инфицирования новым южноафриканским штаммом COVID-19 зафиксировали в Израиле. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Наличие опасного штамма выявили у израильтянина, который вернулся на родину из Малави. Предполагается, что новый вариант COVID-19 могут выявить еще у двух человек. К настоящему моменту они уже сдали тесты и ожидают их результатов на карантине, передает РИА Новости.

Ученые из Великобритании ранее предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.

ВОЗ созвала чрезвычайную встречу из-за нового штамма коронавируса. На встрече будут говорить о так называемом варианте B.1.1.529 SARS-CoV-2. Эксперты обсудят, стоит ли считать его «вызывающим беспокойство» или «вызывающим интерес».

Министерство здравоохранения Великобритании сообщило, что страна с пятницы, 26 ноября, временно прекратит полеты в шесть африканских стран на фоне распространения нового штамма COVID-19 B.1.1.529.