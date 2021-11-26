Великобритания прекратит полеты в шесть стран из-за нового штамма коронавируса

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Министерство здравоохранения Великобритании сообщило, что страна с пятницы, 26 ноября, временно прекратит полеты в шесть африканских стран на фоне распространения нового штамма COVID-19 B.1.1.529. Об этом заявил глава ведомства Саджид Джавид в Twitter.

— Минздрав исследует новый вариант. Требуется больше данных, но сейчас мы принимаем меры предосторожности. С полудня завтрашнего дня шесть африканских стран будут добавлены в красный список, полеты будут временно запрещены, а путешественники из Великобритании будут помещены на карантин, — написал он.

COVID-19 UPDATE:@UKHSA is investigating a new variant. More data is needed but we're taking precautions now.



From noon tomorrow six African countries will be added to the red list, flights will be temporarily banned, and UK travellers must quarantine. — Sajid Javid (@sajidjavid) November 25, 2021

Ученые из Великобритании ранее предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.

ВОЗ созвала чрезвычайную встречу из-за нового штамма коронавируса. На встрече будут говорить о так называемом варианте B.1.1.529 SARS-CoV-2. Эксперты обсудят, стоит ли считать его «вызывающим беспокойство» или «вызывающим интерес».