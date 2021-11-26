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Великобритания прекратит полеты в шесть стран из-за нового штамма коронавируса

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Великобритания прекратит полеты в шесть стран из-за нового штамма коронавируса
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Министерство здравоохранения Великобритании сообщило, что страна с пятницы, 26 ноября, временно прекратит полеты в шесть африканских стран на фоне распространения нового штамма COVID-19 B.1.1.529. Об этом заявил глава ведомства Саджид Джавид в Twitter.

— Минздрав исследует новый вариант. Требуется больше данных, но сейчас мы принимаем меры предосторожности. С полудня завтрашнего дня шесть африканских стран будут добавлены в красный список, полеты будут временно запрещены, а путешественники из Великобритании будут помещены на карантин, — написал он.

Ученые из Великобритании ранее предупредили о появлении в Ботсване, ЮАР и Гонконге штамма COVID-19, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.

ВОЗ созвала чрезвычайную встречу из-за нового штамма коронавируса. На встрече будут говорить о так называемом варианте B.1.1.529 SARS-CoV-2. Эксперты обсудят, стоит ли считать его «вызывающим беспокойство» или «вызывающим интерес».

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