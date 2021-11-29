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Сергей Собянин поздравил Мосгаз с днем рождения

Евгений Белоусов

Общество
Сергей Собянин поздравил Мосгаз с днем рождения
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил АО «Мосгаз» с днем рождения. Соответствующее сообщение мэр опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Сергея Собянина, история предприятия начиналась в 1865 году с пятисот фонарей и шести верст газопровода. А на сегодняшний день практически вся энергия в столице вырабатывается на газе.

— В компании очень профессиональный коллектив. Ученые, эксперты мирового уровня, победители разных конкурсов. Сотрудник Мосгаза Александр Тихонов дважды становился чемпионом мира по газовой сварке, — отметил мэр Москвы.

Коме того, Сергей Собянин напомнил о трудовых династиях, работающих на предприятии десятилетиями, — семьях Бурдиных и Хлуденевых, говорится в сообщении.

11 ноября стало известно, что газовики Москвы за прошедшие месяцы 2021 года отработали свыше 15 тысяч обращений в электронном формате. При этом около трех с половиной тысяч заявок поступило в социальные сети, а еще 12 тысяч — в специальный чат-бот. Среднее время отклика на такие сообщения составляет 15 минут.

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