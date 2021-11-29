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Путин подписал закон, повышающий размеры пошлин за регистрацию лекарств

Полина Долганова

Общество
Путин подписал закон, повышающий размеры пошлин за регистрацию лекарств
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает существенное увеличение размеров государственных пошлин за регистрацию лекарств и медикаментов. Эта мера позволит увеличить доходы бюджета РФ на три миллиарда ежегодно к 2024 году. Об этом говорится в документе, опубликованном в понедельник, 29 ноября, на официальном портале правовой информации.

Так, например, документом предусматривается, что пошлина для проведения пострегистрационного клинического исследования повышается с 60 до 135 тысяч рублей, а пошлина за включение лекарства в государственный реестр — с 145 до 253 тысяч рублей.

Закон также устанавливает пошлины в размере от 2,5 тысячи до 65,8 тысячи рублей за предоставление и переоформление разрешения на применение незарегистрированного лекарства.

Нормы вступят в силу 1 января 2022 года.

Это не единственный закон, который глава государства подписал в текущем месяце.

Так, 22 ноября президент подписал закон, согласно которому сотрудник и работодатель теперь смогут заключать договор о трудоустройстве удаленно. Положения документа оптимизируют взаимодействие между работодателем и сотрудником и упрощают процедуру дистанционного трудоустройства: потенциальные работники смогут проходить онлайн-собеседования и заключать договоры.

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