Москвичка травила свою сестру и ее мужа таллием из-за жилищного спора

Фото: moscow-live

Россия, Москва, улица Зацепа Карта всех событий

В квартире в центре столицы была отравлена 30-летняя жена полицейского. В преступлении подозревается сестра потерпевшей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В пятницу, 26 ноября, из квартиры на улицы Зацепа госпитализировали 30-летнюю женщину. До этого из-за плохого самочувствия она ходила по врачам почти месяц — причину недомогания установить не удавалось. Позже лабораторные исследования показали, что в организме женщины есть смертоносный яд — таллий.

По началу следователи связывали отравление москвички с деятельностью ее супруга, который работает в московской полиции. Однако в деле появилась новая версия. По данным телеканала, к преступлению может быть причастна родная сестра пострадавшей.

Все дело в том, что обе женщины живут вместе со своими мужьями в одной коммунальной квартире в Замоскворечье. Две семьи продолжительное время конфликтуют из-за жилищного спора. Более того, после медицинского обследования мужа госпитализированной москвички в его организме также обнаружили таллий.

Примечательно, что попавшие под подозрения родственники утверждают, что об отравления потерпевших им ничего неизвестно. По словам подозреваемых, отравленные муж с женой уехали в отпуск две недели назад. В действительности же потерпевшие остались в Москве, но жили в другой квартире.

Таллий — химический элемент, который относится к группе металлов. Этот элемент является сильнодействующим ядом для человека. По своей токсичности он схож с мышьяком и свинцом.