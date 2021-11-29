«Стадо»: поклонники раскритиковали Курбана Омарова за пересадку волос для бороды

Фото: instagram/zimamoscow

Бывший супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров прошел процедуру по пересадке волос. Операция проходила в Стамбуле и длилась около семи часов. Об этом он поделился с подписчиками в своем Instagram-аккаунте.

По словам бизнесмена, он очень переживал перед операцией, но теперь, когда она успешно завершилась, он ждет момента, когда сможет похвастаться новой густой бородой.

— В первый день я думал, что после того как отойдет обезболивание, я просто вскроюсь. Но нет, — поделился Омаров с подписчиками.

Сами подписчики не оценили перемены во внешности Омарова.

«Курбан, зачем вам борода?»; «Я думаю борода не стоит таких мучений»; «Самый идеальный и неповторимый был, а сейчас сравняешься с этим стадом бородатых» — отреагировали на публикацию подписчики блогера.

Но среди них нашлись и те, кто поддержал стремление Курбана Омарова пересадить себе бороду.

«Это круто и достойно!»; «Курбан, так откровенно и смело»; «Красавчик, что решился» — одобрили пересадку поклонники Омарова.

После этого в своем блоге Омаров запустил новое шоу. В одном из выпусков он обратился к психологу и поделился с ним своими переживаниями. Видео привлекло внимание подписчиков. По их мнению, блогер был очень искренним. Одна из зрительниц написала, что он выглядит сломленным. Вот только сам Омаров это опроверг.