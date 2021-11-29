Москвичам рассказали о птицах, которые прилетят в город на зимовку

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Пуночка, серый сорокопут, свиристель, зимняк, обыкновенная чечетка и клест-еловик вероятнее всего прилетят в столицу на зимовку. Об этом сообщили в Мосприроде в понедельник, 29 ноября.

Орнитологи отметили, что такие птицы переселяются тогда, когда на прежнем месте жительства заканчивается запас корма. Из-за этого и в зависимости от условий погоды сроки путешествий пернатых могут варьироваться.

В Мосприроде добавили, что в январе в Москву прилетят длиннохвостая неясыть и свиристель. Всего в городе в настоящий момент обитают около 300 видов птиц. Среди них более ста остаются в столице в зимний период. Среди них синицы, дятлы, сороки и многие другие.

Также орнитологи уточнили, что с ноября в городе можно встретить снегирей, которые являются оседлым видом пернатых.

— Просто эти осторожные птицы большую часть года проводят в подмосковных лесах или на малопосещаемых участках крупных московских лесопарков. С наступлением зимы снегири перемещаются ближе к человеку в поисках доступного корма, — передает РИА Новости сообщение Мосприроды.

28 ноября руководитель проекта «Орнитарий» в «Сокольниках» Вадим Мишин рассказал, что пестрые дятлы, обитающие в столичном парке «Сокольники», научились обозначать свою территорию с помощью стука о фонарные столбы.

Специалист отметил, что из-за отсутствия связок птицы общаются друг с другом с помощью стука клювами о дерево. Также пестрые дятлы весной начнут обустраивать гнезда.