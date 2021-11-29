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Почти 70 нетрезвых водителей выявили на дорогах Москвы на минувших выходных

Илья Ашуров

Происшествия
Почти 70 нетрезвых водителей выявили на дорогах Москвы на минувших выходных
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На прошедших выходных в Москве сотрудники ГИБДД поймали 69 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в понедельник, 29 ноября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

В ведомстве отметили, что еще 116 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Их также отстранили от управления транспортом.

— Двух ДТП (с нетрезвыми водителями — прим. «ВМ») избежать не удалось, в них пострадали два человека, — говорится в сообщении ведомства.

Статистика ГИБДД

По данным ведомства, на минувшей неделе в Москве произошло 158 ДТП, в которых шесть человек погибли и еще 176 получили ранения разной степени тяжести. Наиболее распространенные виды ДТП — наезд на пешеходов (68 случаев) и столкновение транспортных средств (66).

Среди пострадавших в авариях на прошедшей неделе 176 человек, из них 18 детей в возрасте до шестнадцати лет. При этом четыре ребенка стали жертвами ДТП при пересечении проезжей части по пешеходному переходу.

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