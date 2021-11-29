Ученые заявили, что вспышка на Солнце может привести к интернет-апокалипсису

Фото: ru-cosmos.livejournal.com

Сильнейшая вспышка на солнце может повлечь за собой магнитную бурю, которая приведет к «интернет-апокалипсису». Об этом рассказал специалист по информационным технологиям из Калифорнийского университета Сангиту Абду Джиоти.

По его словам, такие вспышки происходят раз в сто лет, но за минувшее столетие еще не зафиксировали ни одной. Из этого можно заключить, утверждает эксперт, что вероятность такой вспышке очень высока. Он уточнил, что магнитная буря, которая следует за вспышками, повлияет на работу электронной аппаратуры.

Абду Джоти уточнил, что это приведет к глобальному сбою в работе всемирной Сети, так как подводные кабели, являющиеся ее основой, никак не защищены от подобных магнитных бурь, передает шведское издание Dagens Nyheter.

Из-за вспышки на Солнце 31 октября в магнитосфере Земли началась магнитная буря. Ученые отметили, что явление показало себя слабо — на уровне G1.

В сентябре в одну из ночей в Выборгском районе Ленинградской области было замечено северное сияние. Это природное явление удалось запечатлеть местным жителям. Его можно было увидеть в деревнях Озерки и Кандикюля. После получившиеся кадры появились в Сети.