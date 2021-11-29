Путин освободил от НДФЛ доходы семей с детьми при продаже жилья

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 ноября, подписал закон, который освобождает семьи с двумя и более детьми от налога на доходы физлиц при продаже недвижимости, если они приобретают на эти средства новое жилье с целью улучшить свои жилищные условия.

Льгота распространяется на те семьи, которые получили доход от продажи квартиры или дома с 1 января текущего года.

Освобождены от НДФЛ могут быть не только родители и опекуны, но и несовершеннолетние или обучающиеся очно подростки в возрасте до 24 лет.

Уточняется, что новая жилплощадь должна быть приобретена в один год с продажей старой или не позднее 30 апреля следующего года. При этом кадастровая стоимость квартиры, которая продается, не должна превышать 50 миллионов рублей.

Заплатить имущественные налоги за прошлый год жители РФ должны будут до 1 декабря 2021 года, сообщается в документе.

С начала декабря в России начнут действовать сразу несколько новых законов, среди которых закон о досудебной блокировке сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды. Об этом в воскресенье, 28 ноября, рассказали в Государственной думе.

Также с 1 декабря в стране вводится административная ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке лекарств и других товаров. При этом предусматривается уголовная ответственность за хранение и сбыт товаров с поддельными средствами идентификации.

Кроме того, вступят в силу изменения в закон «О связи». Собственниками или другими владельцами линий связи, пересекающих госграницу РФ, с 1 декабря могут быть только российские юрлица.