В Госдуме рассказали о вступающих в силу в декабре законах

Фото: Пресс-служба Госдумы

С начала декабря в России начнут действовать сразу несколько новых законов, среди которых закон о досудебной блокировке сайтов, рекламирующих финансовые пирамиды. Об этом в воскресенье, 28 ноября, рассказали в Государственной думе.

Также с 1 декабря в стране вводится административная ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке лекарств и других товаров. При этом предусматривается уголовная ответственность за хранение и сбыт товаров с поддельными средствами идентификации.

Кроме того, вступят в силу изменения в закон «О связи».

— Собственниками или другими владельцами линий связи, пересекающих госграницу РФ, с 1 декабря могут быть только российские юрлица. Кроме того, операторы связи обязаны проверять в единой системе идентификации и аутентификации информацию о корпоративных абонентах, которую вносят туда юрлица и ИП, — говорится на сайте думы.

С 9 декабря вводятся изменения в сфере пожарной безопасности и охраны водных объектов, а также оборота охотничьих угодий. С этой даты пролонгировать соглашение об аренде угодий можно не проводя аукцион.

Федеральная нотариальная палата с 29 декабря будет вести реестр распоряжений об отмене нотариальных доверенностей, оформленных в простой форме. Выписка из реестра будет выдаваться любому желающему.

Также в России начнет действовать требование, предусматривающее сдачу отпечатков и медосмотр для иностранцев, которые прибывают в страну на срок более 90 дней.

С 30 декабря банки лишаются права включать в кредитный договор условия, которые обязывают заемщика иметь на счете неснижаемый остаток для погашения очередного платежа. Кроме того, граждане в течение двух недель после оформления договора смогут отказаться от дополнительных услуг банка.

Также в стране вступят в силу новые меры по ограничению выбросов парниковых газов, добавили в Госдуме.

На этой неделе депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением увеличивать размер налогового вычета при приобретении жилья на миллион рублей (из которых можно вернуть 13 процентов НДФЛ) за каждого ребенка.