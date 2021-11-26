В Госдуме предложили увеличить вычет для семей с детьми при покупке жилья

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Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с предложением увеличивать размер налогового вычета при приобретении жилья на миллион рублей (из которых можно вернуть 13 процентов НДФЛ) за каждого ребенка.

Парламентарий уже направил соответствующее предложение на имя вице-премьера России Татьяны Голиковой. По мнению Сухарева, поддержка семей и создание условий для комфортной жизни являются главными задачами для государства.

В своем обращении законодатель отметил, что имущественный вычет на приобретение жилья предоставляется в сумме фактически произведенных расходов, но не может превышать предельную сумму — 2 миллиона рублей. При этом в настоящее время не учитывается наличие детей у покупателя. Покупатель может вернуть с данной суммы в семейный бюджет 13 процентов в виде ранее уплаченного НДФЛ, передает RT.

До этого юрист назвал способ дважды получить налоговый вычет за квартиру. В случае если гражданин России приобрел жилье, стоимость которого оценивается менее чем в два миллиона рублей, при покупке второй квартиры он может получить сумму налогового вычета.