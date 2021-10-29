Юрист назвал способ дважды получить налоговый вычет за квартиру

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В случае если гражданин России приобрел жилье, стоимость которого оценивается менее чем в два миллиона рублей, при покупке второй квартиры он может получить сумму налогового вычета. Об этом рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Он напомнил, что с 1 января 2014 года имущественный вычет закрепляется за тем, кто платит налоги, а не за объектом недвижимости, как это было ранее. По новым правилам на доплату суммы вычета налогов могут претендовать те россияне, которые купили жилплощадь до 2014 года и получили выплату менее той, что предусмотрена законом.

Так, Соловьев в подобной ситуации рекомендует обратиться за недостающими средствами в налоговую инспекцию по месту нахождения квартиры или непосредственно к своему начальству, собрав при этом все необходимые документы, пишет агентство «Прайм».

21 августа стало известно, что в России могут ввести налоговый вычет с расходов, потраченных на аренду жилья. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ предлагает включить инициативу в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

Министерство также предложило уменьшить госпошлины за регистрацию договора аренды на длительный срок и права собственности. Кроме того, предлагается создать цифровые инструменты для рынка аренды. Его развитию должны поспособствовать появление наемных домов с помощью государственно-частного партнерства и выделение льготных земельных участков. Кроме того, Минстрой выдвинул ряд предложений относительно налогового стимулирования. Например, для строительства наемных домов с привлечением коллективных инвестиций и механизмов ипотечных кредитов для поддержки проектов коммерческой аренды.