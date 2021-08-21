Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья

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В России могут ввести налоговый вычет с расходов, потраченных на аренду жилья. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ предлагает включить инициативу в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

— Данная задача включает в себя следующие мероприятия: предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей; субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям, — говорится в паспорте программы, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Министерство также предложило уменьшить госпошлины за регистрацию договора аренды на длительный срок и права собственности. Кроме того, предлагается создать цифровые инструменты для рынка аренды. Его развитию должно поспособствовать появление наемных домов с помощью государственно-частного партнерства и выделение льготных земельных участков. Кроме того Минстрой выдвинул ряд предложений относительно налогового стимулирования, например, для строительства наемных домов с привлечением коллективных инвестиций и механизмов ипотечных кредитов для поддержки проектов коммерческой аренды.

Минстрой также предложил в качестве меры жилищной поддержки использовать долгосрочную аренду как альтернативу предоставления жилья в собственность. Также гражданам предлагается выдавать индивидуальные сертификаты на аренду для улучшения жилищных условий. Планируется, что ежегодный объем строительства арендного жилья в стране к 2030 году достигнет 5 миллионов квадратных метров.

Согласно данным министерства, по итогам прошлого года жилье арендуют около 5,7 миллиона семей (10 процентов от общего числа), в развитых странах этот показатель равен 18-40 процентам, а в ведущих мировых мегаполисах — 80 процентам. При этом основная часть арендного фонда РФ находится в«теневом» секторе экономики и не пополняет бюджет.

Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» утверждена в России в 2017 году. На сегодняшний день ее действие рассчитано до конца 2025 года.