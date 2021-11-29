Новак заявил об огромных запасах нефти и газа в России

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Обеспеченность России запасами газа составляет 50 лет, а нефти — 30 лет. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в понедельник, 29 ноября.

— Россия обладает огромными запасами нефти и газа. При нынешних условиях и уровнях добычи в России обеспеченность запасами нефти составляет около 30 лет, газа — около 50 лет, — рассказал представитель правительства.

Данные ресурсы, как уточнил он, будут востребованы на энергетических рынках в ближайшие годы, отмечает РИА Новости.

28 октября глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что введение углеродных налогов на традиционные энергоресурсы приведет к росту цен на энергию для конечных потребителей. Дестимулирование традиционной энергетики, по его словам, приводит к сокращению инвестиций для поддержания уровня производства традиционных энергоресурсов.

Подходам по изменению структуры мировой энергетики следует быть взвешенными, чтобы мировая экономика не скатилась в «инфляционную спираль», предупредил предприниматель. Эпоха низких цен на энергию, ставшая стимулом развития экономики, может закончиться, заключил Сечин.