Рогозин указал на необходимость запуска станции к Венере до 2030 года

Фото: Роскосмос

Россия должна запустить станцию к Венере до 2030 года, чтобы не «вывалиться» из тройки великих космических держав. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в понедельник, 29 ноября.

— До 2030 года, мы считаем, это надо сделать в любом случае, иначе мы просто вывалимся из тройки великих космических держав и будем отставать. Это недопустимая история, — рассказал руководитель госкорпорации.

Роскосмос, как уточнил Рогозин, обсуждает с NASA совместную реализацию данного проекта. При этом на сроки может повлиять множество факторов, добавил он. Полет станции в крайнем случае может быть реализован в партнерстве с другой страной, приводит слова Рогозина РИА Новости.

6 ноября в Роскосмосе сообщили, что французский астронавт Тома Песке передал командование МКС россиянину Антону Шкаплерову до весны 2022 года. Процесс передачи смены, как уточняется, является формальной церемонией подписания документов.

Песке и Шкаплеров поставили подписи под актом о передаче полномочий. Нынешний полет стал четвертым в карьере российского космонавта.

Он будет руководить экипажем 66-й экспедиции до возвращения на Землю, которое ожидается весной 2022 года. До прибытия нового экипажа на МКС останутся космонавты Шкаплеров, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.