В Мосметро рассказали, как восстановить билеты и деньги при утере карты «Тройка»

Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

С помощью приложения «Метро Москвы» можно полноценно управлять «Тройкой», даже без обращения в кассу. Также возможно перенести баланс или билеты в случае утери проездной карты. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

— Для переноса баланса карта должна быть привязана в личном кабинете приложения, поэтому мы рекомендуем пассажирам добавлять ее в личный кабинет сразу после покупки — это можно сделать за минуту. Восстановить потерянную карту, которая не была привязана в личном кабинете, не получится, — уточнили специалисты.

Так, в случае утери «Тройки» с остатком средств необходимо действовать по следующей схеме. Сначала в личном кабинете приложения нужно привязать карту «Тройка», на которую переносите средства или билеты. Затем нажать на «Тройку», с которой хотите перенести деньги или билеты. Важно: все виды билетов переносятся с любым количеством поездок или дней. Главное, чтобы новая карта была свободна от других записанных билетов. Средства на «кошельке» не помешают: даже если на новой карте есть какая-то сумма, она все равно будет перенесена. Но сумма не должна превышать три тысячи рублей, уточнили в пресс-службе Мосметро.

Затем стоит выбрать пункт «перенос баланса, нажать «начать перенос». После подтверждения операции карта, с которой переносятся средства, заблокируется. Затем карта перейдет в статус «временно заблокирована», и начнется подготовка к переносу. Она длится до 12 часов.

— Дождитесь, когда карта перейдет в статус «готова к переносу», и нажмите «перенос баланса» — «подтвердить». Выберите карту, на которую будет совершен перенос. Для завершения переноса запишите баланс на «Тройку» с помощью Android-смартфона с модулем NFC, желтого терминала в метро или билетного автомата. Если записывать средства через желтый терминал, на нем нужно нажать: «выбрать операцию с картой» — «перенести билеты на карту «Тройка», — добавили специалисты.

После удачного переноса следует отвязать заблокированную карту от личного кабинета приложения «Метро Москвы». Также при утере «Тройки» жители и гости столицы могут обратиться за помощью в кассы метрополитена.