В США назвали слово 2021 года

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Американский словарь Merriam-Webster назвал «вакцину» словом 2021 года. Именно в этот период оно стало чем-то большим, чем просто лекарственное средство.

По мнению составителей словаря, для многих «вакцина» начала обозначать шанс возвращения к привычной жизни до пандемии коронавирусной инфекции. Однако по поводу этого слова много спорили в политических, образовательных, медицинских и социальных кругах.

Также в этом году исследователям пришлось пересмотреть значение этого слова. Раньше оно обозначало «препарат на основе убитых микроорганизмов, живых аттенуированных организмов или живых полностью вирулентных организмов, которые применяются для выработки или искусственного увеличения иммунитета к определенному заболеванию». Теперь это «препарат, который применяется (в виде инъекции) для стимулирования иммунного ответа в организме против определенного возбудителя инфекции или заболевания».

Составители словаря Merriam-Webster добавили, что уровень заинтересованности людей в знании значения слова «вакцина» увеличился за 2021 год на 601 процент. В особенности общественность озадачилась этим вопросом в августе, когда власти Соединенных Штатов приняли решение ввести обязательную вакцинацию для определенных категорий граждан.

Слово «вакцина» появилось на основе латинского vacca, что означает «корова». В конце XIX века термин начали употреблять в Англии.

Также американский словарь Merriam-Webster включил в топ слов за 2021 год «мятеж», «настойчивость» и «цикаду», пишет РИА Новости.

В прошлом году британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал словом года «локдаун» (lockdown).