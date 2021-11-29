Любимова выразила соболезнования в связи со смертью режиссера Наумова

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Глава Минкульта Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким народного артиста СССР Владимира Наумова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 29 ноября.

— Ушел из жизни замечательный режиссер, сценарист и продюсер, народный артист СССР Владимир Наумович Наумов. Он связал свою жизнь с киноискусством и уже с дебютных работ заявил о себе как о человеке, наделенном уникальным талантом и неиссякаемой творческой энергией, — написала министр.

Любимова пожелала светлой памяти покойному, отмечает агентство городских новостей «Москва».

29 ноября сообщалось, что кинорежиссер, актер, продюсер и народный артист Советского Союза Владимир Наумов умер в возрасте 93 лет. Он родился 6 декабря 1928 года в Ленинграде в творческой семье.

Профессиональное образование Наумов получил во Всероссийском государственном институте кинематографии (ВГИК) в 1952 году по специальности «режиссер». Мастером будущего артиста стал Игорь Савченко, однако после его смерти Наумов начал плотно сотрудничать с Александром Аловым.

Творческий дуэт создал 11 кинолент. Среди них «Павел Корчагин», «Мир входящему», «Скверный анекдот» и многие другие. Однако самой известной совместной работой стал фильм «Бег» — первая экранизация произведений Михаила Булгакова в СССР.