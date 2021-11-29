Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Любимова выразила соболезнования в связи со смертью режиссера Наумова

Иван Юминов

Общество
Любимова выразила соболезнования в связи со смертью режиссера Наумова
Фото: roscongress / Александр Черезов

Глава Минкульта Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким народного артиста СССР Владимира Наумова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в понедельник, 29 ноября.

— Ушел из жизни замечательный режиссер, сценарист и продюсер, народный артист СССР Владимир Наумович Наумов. Он связал свою жизнь с киноискусством и уже с дебютных работ заявил о себе как о человеке, наделенном уникальным талантом и неиссякаемой творческой энергией, — написала министр.

Любимова пожелала светлой памяти покойному, отмечает агентство городских новостей «Москва».

29 ноября сообщалось, что кинорежиссер, актер, продюсер и народный артист Советского Союза Владимир Наумов умер в возрасте 93 лет. Он родился 6 декабря 1928 года в Ленинграде в творческой семье.

Профессиональное образование Наумов получил во Всероссийском государственном институте кинематографии (ВГИК) в 1952 году по специальности «режиссер». Мастером будущего артиста стал Игорь Савченко, однако после его смерти Наумов начал плотно сотрудничать с Александром Аловым.

Творческий дуэт создал 11 кинолент. Среди них «Павел Корчагин», «Мир входящему», «Скверный анекдот» и многие другие. Однако самой известной совместной работой стал фильм «Бег» — первая экранизация произведений Михаила Булгакова в СССР.

Читайте также:
Режиссеры Ольга Любимова Соболезнования
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Казаков
Андрей Казаков

Мы разучились ценить свободу и независимость

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самое чистое на свете полотно

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Новая жизнь памятников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Главный приз конкурса присуждается…

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Все мнения
О проекте