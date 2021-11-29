Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичные городские службы перевели в режим повышенной готовности из-за надвигающейся на Москву плохой погоды. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы в понедельник, 29 ноября.

В ведомстве отметили, что в ночь на 30 ноября в некоторых районах города ожидаются осадки в виде дождя до 15-ти миллиметров. Скорость порывов ветра достигнет 18 метров в секунду, а температура воздуха — плюс четырех градусов. Утром вторника снег придет на смену дождя, ветер сохранится, а столбики термометров упадут до нуля градусов.

— На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. В местах возможного скопления воды размещена спецтехника и организовано дежурство бригад ГУП «Мосводосток». Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. Приняты необходимые меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся объектов, — заявили в Комплексе.

Также жителей столицы настоятельно попросили не находиться на улице в период плохих погодных условий.

— На улице быть предельно внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Управляя автотранспортом, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, — говорится в сообщении.

До этого в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы водителям порекомендовали быть более внимательными за рулем из-за надвигающейся на столицу плохой погоды.