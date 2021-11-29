Автомобилистов предупредили о непогоде в Москве

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Столичным водителям порекомендовали быть более внимательными за рулем из-за надвигающейся на столицу плохой погоды. Об этом заявили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в понедельник, 29 ноября.

В ведомстве напомнили, что до вторника в городе ожидаются осадки в виде сильного дождя и мокрого снега, а также порывы ветра до 18 метров в секунду.

— Просим водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности до вечера 1 декабря из-за ветра и осадков в виде сильного дождя.

29 ноября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на Москву надвигается генуэзский циклон «Бенедикт». По его словам, циклон дойдет до столицы уже во вторник, 30 ноября. Из-за этого в городе ожидаются резкое ухудшение погоды и сильные осадки.

Также автоэксперт Виталий Архиреев отметил, что зимний период накладывает целый ряд ограничений на движение транспорта, а неубранный снег и гололед многократно увеличивают риски на дорогах.