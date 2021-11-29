«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице и области из-за дождя

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье до вечера 1 декабря из-за ветра и осадков в виде сильного дождя. Об этом сообщили в Гидрометцентре России в понедельник, 29 ноября.

Так, в столичном регионе порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду. В городе предупреждение будет действовать до 09:00 1 декабря, а в области — до 21:00 1 декабря.

Также в регионе ожидаются сильные дожди. По этой причине «желтый» уровень опасности продлится до 09:00 30 ноября в Москве и Московской области. Синоптики предупредили, что местами прогнозируются сильные осадки, говорится в сообщении Гидрометцентра.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на Москву надвигается генуэзский циклон «Бенедикт». По его словам, циклон дойдет до столицы уже во вторник, 30 ноября. Из-за этого в городе ожидаются резкое ухудшение погоды и сильные осадки.

Также синоптики пообещали в первую зимнюю ночь в Москве метель и гололедицу. Зима в столице начнется с похолодания: снег заменит дожди, а температура все чаще будет опускаться ниже нуля.