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Генуэзский циклон «Бенедикт» надвигается на Москву

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
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Генуэзский циклон «Бенедикт» надвигается на Москву
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

На Москву надвигается генуэзский циклон «Бенедикт». Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил 29 ноября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, циклон «Бенедикт» дойдет до столицы уже завтра, 30 ноября. Из-за этого в Москве ожидаются резкое ухудшение погоды и сильные осадки.

— Интенсивные обложные дожди сменятся во второй половине дня снегопадом с ухудшением, — сообщает Тишковец.

Синоптик предупредил о необычной погоде в Центральной России в начале недели. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что во вторник, 30 ноября, ожидаются сильные осадки, а в среду, 1 декабря, резко похолодает.

До этого кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко рассказала, что дождливая и облачная погода может вызвать головную боль и влиять на общее состояние здоровья. Эксперт отметила, что в пасмурные дни обычно темно, что негативно сказывается на глазах. Недостаток света может стать причиной болей в голове. Медик порекомендовала в непогоду почаще включать свет в помещениях. Это можно делать даже утром, так как в этом вопросе лучше ориентироваться на свои потребности, а не на время суток.

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