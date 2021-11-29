Синоптик предупредил о необычной погоде в Центральной России в начале недели

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Необычно теплая погода прогнозируется в начале недели в центре Европейской России, во вторник, 30 ноября, ожидаются сильные осадки, а в среду, 1 декабря, резко похолодает. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Необычное начало недели — очень теплое — будет в центре Европейской России. Температура на 6-7 градусов выше нормы в понедельник, 29 ноября. Это обусловлено выносом очень теплых воздушных масс с Атлантического океана и даже с севера Африки. Поэтому температура в Москве и области будет на 3-5 градусов выше нуля, местами до 7 градусов. Ночные температуры тоже будут положительными. Это ненормально для конца ноября, — отметил он.

Синоптик добавил, что в понедельник будет облачно и дождь. В течение дня температура будет расти. Максимальные значения прогнозируются во вторник в полночь.

Также, по словам Вильфанда, ожидается очень низкое атмосферное давление — ниже 720 миллиметров ртутного столба. Во вторник осадки в виде дождя перейдут в мокрый снег, а потом в снег. Температура начнет резко снижаться. В среду днем уже будет минус 3-5 пять градусов.

Синоптик предупредил, что ожидается гололедица, передает РИА Новости.

Зима в столице начнется со снега и метелей. Начало декабря принесет в Москву резкое похолодание. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, 1 декабря в столице ожидается снег, гололедица и местами метель.