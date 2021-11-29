Россия заблокировала запрос ЕС о споре по государственным закупкам

Фото: МИД РФ

Россия заблокировала первый запрос Европейского союза (ЕС) о создании во Всемирной торговой организации (ВТО) третейской группы для рассмотрения спора о госзакупках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в понедельник, 29 ноября.

— Россия заблокировала первый запрос Европейского союза о создании группы по спору для рассмотрения российских мер, которые, по утверждению ЕС, являются частью программы импортозамещения, несовместимой с правилами ВТО, — рассказал собеседник агентства.

Россия, как уточнил он, выразила сожаление из-за решения ЕС о запросе создания панели. По мнению Москвы, ее меры соответствуют обязательствам в организации, и она готова продолжить консультации с Брюсселем по данному вопросу.

Еврокомиссия начала разбирательство в ВТО в июле от имени ЕС. Претензии касаются мер, которые якобы ограничивают или запрещают европейским компаниям продавать услуги и товары российским госпредприятиям посредством закупок в коммерческих целях, отмечает РИА Новости.

26 июля сообщалось, что Россия будет платить более миллиарда евро в год в качестве пошлины, если власти стран Европы начнут взимать трансграничный углеродный налог, который предложила Еврокомиссия.

Поставщики российских товаров с большим углеродным следом, таких как сталь, железо, электроэнергия, азотные удобрения и алюминий, будут вынуждены платить дополнительную пошлину в размере 16 процентов от стоимости продукта. В 2020 году Россия поставила в ЕС подобных товаров на сумму около семи миллиардов евро, таким образом, налог в год может составить 1,1 миллиарда евро.