Вечорко отметил снижение числа случаев и госпитализаций с COVID-19

Фото: Instagram/vechorkovalerii

Количество случаев и госпитализаций пациентов с коронавирусом неуклонно снижается. Об этом заявил главный врач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко в понедельник, 29 ноября.

— Пациентов в стационаре становится меньше. Принятые меры подействовали, и количество заражений, так же, как и количество госпитализаций, неуклонно снижается, — рассказал специалист.

За прошедшую неделю в учреждение поступило 808 человек, из них 26 процентов — в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, добавил он. Доля пациентов младше 50 лет составляет 26 процентов, уточнил врач.

При этом доля вакцинированных в тяжелом состоянии, как заверил он, не превышает двух процентов. Несмотря на снижение числа больных, тяжесть течения COVID-19 по-прежнему сохраняется, отметил Вечерко в своем Telegram-канале.

1/2 2/2

За последние сутки в России выявили 33 860 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. При этом 7,6 процента пациентов от общего числа заболевших не имели клинических проявлений болезни.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За сутки в столице выявили 3434 новых пациента с коронавирусом.