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Губернатор Подмосковья подчеркнул важность эффективности соцобслуживания населения

Ирина Игнатенко

Общество
Губернатор Подмосковья подчеркнул важность эффективности соцобслуживания населения
Фото: mosreg.ru

Социальное обслуживание в Московской области должно быть эффективным и качественным. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— Все умные решения, просчитанные, грамотные, позволяют нашим социальным объектам работать, быть максимально задействованными, — отметил Андрей Воробьев в ходе совещания с главами округов, которое прошло 29 ноября.

Он напомнил, что Подмосковье вошло в десятку лучших российских регионов по оказанию услуг в сфере культуры и соцобслуживания по итогам прошлого года. Эксперты отметили открытость и доступность информации, комфортность условий предоставления услуг, доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья, передает РИАМО.

В следующем году около шестидесяти миллиардов рублей из бюджета региона планируется направить на меры социальной поддержки различных категорий граждан в рамках государственной программы «Социальная защита населения Московской области».

До этого директор центра соцобслуживания Ольга Тимофеева рассказала о своей работе.

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