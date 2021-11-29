Путин поздравил президента ЦАР Туадеру с Днем провозглашения страны

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в понедельник, 29 ноября.

— Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Центрально-Африканской Республики Фостеном Арканжем Туадерой. Президент России поздравил президента ЦАР с отмечаемым 1 декабря национальным праздником — Днем провозглашения Республики, — говорится в сообщении.

Туадера поблагодарил Путина за разноплановую поддержку его стране. Лидеры обсудили ряд вопросов двусторонних отношений, включая подготовку профессиональных кадров ЦАР и противодействие пандемии коронавируса, отмечается на сайте Кремля.

26 ноября Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились активизировать совместные усилия по решению оставшихся задач. Лидеры условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности на границе Армении и Азербайджана. Путин, Алиев и Пашинян договорились вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации границы между двумя странами с последующей ее демаркацией.