«Крепкий чай и не только»: врач объяснил, как пережить низкое атмосферное давление

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В последний день осени в Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление и осадки до 30 процентов от месячной нормы. Виной тому стал циклон «Бенедикт», который идет с Балканского полуострова.

Евгений Широков, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, научный руководитель и ведущий YouTube-канала «Академия «Стоп-инсульт», в эфире сетевого вещания «ВМ» рассказал о том, как обезопасить себя и подготовиться к такому скачку давления.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Как пережить рекордно низкое атмосферное давление

— Мы говорим о колебаниях атмосферного давления, которое не является провоцирующим фактором сердечно-сосудистых заболеваний. У природы нет плохой погоды. Другое дело, как мы воспринимаем эту погоду. Организм человека за годы эволюции выработал реакцию на низкое атмосферное давление. Бояться его не надо, основная популяция человечества обычно ничего не чувствует, но есть категория людей, которая все-таки что-то может ощущать, — рассказал врач.

Он отметил, что для правильной адаптации метеозависимым нужно наладить питание, начать выполнять умеренные физические нагрузки и закаляться. Также необходимо в этот период исключить алкоголь, стресс и переутомление.

В дни низкого атмосферного давления у некоторых людей возможна сонливость, пониженное или повышенное давление, мушки перед глазами. В этой ситуации нужно померить давление, а если оно пониженное, выпить крепкий черный чай с лимоном, который богат веществами. Они помогают расширить сосуды. Алкоголь, по словам врача, тоже обладает такими свойствами, но кратковременно, а вред, нанесенный напитком, нивелирует все свойства.

В столице до вторника, 30 ноября, ожидаются осадки в виде сильного дождя и мокрого снега, а также порывы ветра до 18 метров в секунду.