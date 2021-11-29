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Более 650 картин и скульптур из Третьяковской галереи отреставрировали в 2021 году

Виктория Сикерина

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Более 650 картин и скульптур из Третьяковской галереи отреставрировали в 2021 году
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Лаврушинский переулок, 10с4 Карта всех событий

Около 660 произведений искусства из Третьяковской галереи в Москве отреставрировали с начала текущего года. Об этом сообщила главный хранитель музейных предметов культурного учреждения Татьяна Городкова в понедельник, 29 ноября.

Она отметила, что каждая восстановленная работа хранит в себе сложную и интересную историю.

— Каждый год семь научных отделов реставрации Третьяковской галереи осуществляют реставрацию более чем 600 произведений из нашего собрания. На сегодняшний момент в этом году мы будем отчитываться перед министерством культуры о 659 произведениях, — цитирует агентство городских новостей «Москва» Городкову.

До этого генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала, что скульптура Иосифа Чайкина «Футболисты» открылась в Новой Третьяковке после реставрации.

По ее словам, данная работа — один из самых важных памятников скульптуры прошлого века. Автор представил ее в 1939 году на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Именно там скульптура сильно заинтересовала мировую общественность и прессу.

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