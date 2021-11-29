Moderna обозначила сроки создания вакцины от штамма «омикрон»

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Для создания и доставки вакцины от нового штамма коронавируса «омикрон» потребуются месяцы. Об этом заявил главный исполнительный директор Moderna Стефан Бансель в понедельник, 29 ноября.

— Пройдут месяцы, прежде чем специальная вакцина от «омикрона» будет готова к поставке в больших количествах, — рассказал представитель компании.

Определение влияния мутации на эффективность имеющихся препаратов займет не менее двух недель, отметил Бансель в эфире CNBC.

26 ноября сообщалось, что ВОЗ созвала чрезвычайную встречу для обсуждения быстро распространяющегося штамма коронавируса, который обнаружили в ЮАР и Ботсване. На встрече обсудили так называемый вариант B.1.1.529, позднее получивший название «омикрон».

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Директор Центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра рассказал, что был обеспокоен и обсудил на этой неделе новый штамм с официальными лицами ВОЗ. По его оценкам, почти 90 процентов новых случаев заболевания коронавирусом в провинции ЮАР Гаутенг были вызваны новым штаммом.