«Фабрика мутантов»: ученые нашли способ уничтожить коронавирус за две секунды
Сюжет:Ситуация с коронавирусом
Ученые из Израиля нашли способ уничтожать коронавирус всего за две секунды. Сделать это можно с поверхностей и предметов при помощи специальной волны длиной около 3 мм. Излучение мягкое, оно не повреждает поверхности. По их заявлению, с помощью этой технологии в будущем можно будет обеззараживать воду.
Владимир Буданов, кандидат физико-математических наук, доктор философских наук в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, как это действует и насколько это безопасно.
Подробнее в видеоматериале «ВМ»:
— Еще в 70-е годы у нас был Сергей Ситько, который занимался исследованиями воздействия миллиметровых волн. Оказалось, что там есть резонанс, который может активировать и гармонизировать с одной стороны, а с другой — это создает колоссальный потенциал мутогенеза: можно получить уродов. При высокой интенсивности вирусы корчатся, портятся, — сказал эксперт.
Ученый объяснил, что вирусы при воздействии излучения могут не просто погибнуть, а мутировать, и тогда мы получим новые виды, так и не достигнув начальной цели.
— Вторгаться в эту зону… Это фабрика мутантов. Мы будем убивать вирус, но будем и мутантов создавать. Это специфические излучатели. В сущности, это частоты нашего внутреннего мира. Последствия для биоты могут быть очень непредсказуемыми.
Ранее компания Moderna обозначила сроки создания вакцины от нового штамма коронавируса «омикрон».