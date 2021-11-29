Реконструкция шести газопроводов-дюкеров завершилась в столице

Фото: mos-gaz.ru / АО «МОСГАЗ»

Специалисты Мосгаза завершили ремонт шести газопроводов-дюкеров в столице. Последним из них стал Рубцовский газопровод. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 29 ноября.

Глава города отметил, что в настоящий момент рабочие реконструируют три таких объекта: Щукинский, Кутузовский и Гольяновский.

— На днях Мосгаз закончил реконструкцию еще одного городского дюкера — Рубцовского. Новый участок длиной больше 300 метров проложили под рекой Яузой, — заявил мэр столицы.

Сергей Собянин добавил, что сейчас специалисты прокладывают трубы газопровода в тоннелях под землей, что гораздо экологичнее, быстрее и надежнее методов, которые применялись в прошлом веке.

— По сути, строим газопроводы заново. Уже обновили шесть из 13 дюкеров. Работы продолжаются на Щукинском, Кутузовском и Гольяновском. Специалисты дают гарантию, что новые трубы прослужат не меньше полувека, — заключил мэр города на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

На официальном сайте мэра Москвы уточнили, что с 2018 года рабочие обновили Автозаводский, Даниловский, Химкинский, Новодевичий, Тушинский и Рубцовский дюкеры. Цель такой программы — внедрение технологичных и экологичных решений в столичную систему газоснабжения.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил АО «Мосгаз» с днем рождения.