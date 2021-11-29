Таганский суд Москвы оштрафовал Google на три миллиона рублей

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Таганский суд Москвы двумя постановлениями оштрафовал компанию Google на общую сумму три миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда в понедельник, 29 ноября.

— Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района города Москвы по делу № 5-2805/21 об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ в отношении организации Google LLC — Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 000 000 рублей 00 копеек, — рассказал представитель суда.

По аналогичной статье Таганский суд также оштрафовал поискового гиганта еще на миллион рублей.

22 ноября в Роскомнадзоре сообщили, что компании Google и Apple вошли в перечень иностранных компаний, которые должны открыть представительства в России по закону «о приземлении» с 1 января 2022 года. Всего в список включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 ресурсами. Его, в частности, пополнили Google, Apple, Meta, Twitter, TikTok, Telegram и Twitch.