Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем мостов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

День мостов отмечается 29 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей города с праздником и рассказал об особенностях столичных сооружений.

Глава города отметил, что мосты выполняют не только свою прямую функцию — переправу, но и украшают улицы Москвы. Так, Сергей Собянин вспомнил о Крымском мосте, который является единственным подвесным в столице, а также о Пушкинском, в основе которого стоят опоры старого Андреевского железнодорожного моста.

— Особенно красивы столичные мосты ночью, когда они сияют, как самоцветы, и отражаются в реке. А как вам идея надписей на метромосту? Очень поднимают настроение. Но, прежде всего, мосты — важные транспортные объекты, и мы внимательно следим за их техническим состоянием, — заявил мэр города.

Он добавил, что в 2021 году специалисты завершили масштабные ремонтые работы на Большом Каменном мосту. Такой ремонт стал первым глобальным в истории столичных мостов, заключил глава города на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

26 ноября заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что столичные коммунальщики завершили текущий ремонт 21 мостового сооружения.