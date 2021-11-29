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Медведев призвал следить за угрозами в регионах с миграционными волнами

Иван Юминов

Политика
Медведев призвал следить за угрозами в регионах с миграционными волнами
Фото: er.ru

Россия должна осуществлять мониторинг угроз в регионах мира, откуда могут исходить волны миграции. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в понедельник, 29 ноября.

— Наша задача — вести постоянный мониторинг обстановки в Ближневосточном и других регионах мира, откуда могут исходить новые миграционные волны, — рассказал экс-президент.

Медведев уточнил, что это касается ситуации вокруг России, а также ее партнеров по ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. Стране следует усилить государственный контроль в сфере миграции, подчеркнул он.

Обеспокоенность, как отметил представитель Совбеза, вызывает обострение преступности в среде мигрантов. Число преступлений, совершенных ими, выросло более чем на четыре процента с начала года, приводит слова Медведева ТАСС.

23 ноября в Минтруде сообщили, что иностранцы смогут дистанционно искать подходящую работу и заключать договоры с работодателями в России. Проект предлагает расширить функционал платформы «Работа в России».

Данное нововведение позволит интегрировать ее с мобильным приложением. Развитие организационных форм трудовой миграции является одним из главных направлений миграционной политики, подчеркнули в министерстве. Сервис «Работа в России», как уточняется, позволит обеспечить прозрачность и легализацию трудовых мигрантов.

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