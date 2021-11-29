Цена за квадратный метр в престижных домах столицы достигла двух миллионов рублей

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Цена за квадратный метр в элитных жилых домах Москвы приблизилась к двум миллионам рублей. Об этом свидетельствуют расчеты компании «Метриум», опубликованные в понедельник, 29 ноября.

Исследователи отметили, что самым дорогим районом города стал Тверской. Именно здесь стоимость «квадрата» в престижной новостройке оценили в 1,94 миллиона рублей. Примечательно, что за год цены на жилье в Тверском районе выросли на 31 процент. В прошлом году квадратный метр здесь стоил 1,39 миллиона рублей.

Также в тройку самых дорогих районов с точки зрения недвижимости вошли Якиманка и Хамовники. «Квадрат» здесь в среднем обойдется в 1,83 и 1,76 миллиона рублей соответственно.

Однако относительно недорогое элитное жилье расположилось в Пресненском районе Москвы. Здесь для покупки квартиры нужно будет отдать около 776 тысяч за квадратный метр.

Исследователи добавили, что всего в третьем квартале 2021 года на рынке элитных новостроек продали 880 квартир в 46 новых или строящихся домах. Средняя стоимость «квадрата» в указанный период составила 1,38 миллиона рублей. Этот показатель на 36 процентов опередил уровень прошлого года, говорится в сообщении.

25 ноября компания «Инком-Недвижимость» рассказала, что самое экономичное жилье на вторичном рынке столицы, а именно квартиры в районе Некрасовка, за год подорожали на 26,7 процента.

При этом квадратный метр в районе Бирюлево Западное за год подорожал на 30 процентов, в Бирюлеве Восточном — на 27,7 процента, в Южном Бутове — на 26,3 процента, а в районе Выхино-Жулебино — на 20,6 процента.