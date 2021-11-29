Представители сообщества веганов призвали отказаться от употребления морепродуктов

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Употребление рыбы и морепродуктов повышает степень негативного антропогенного воздействия на Землю. Об этом сообщили представители сообщества веганов.

Они заявили, что в рыбной промышленности зачастую используется детский труд. Продовольственная и сельскохозяйственная Организация объединенных наций сообщила, что две трети детей занимаются сельскохозяйственным трудом во всем мире. В частности, это касается и рыбной сферы. Дети занимаются ловлей морепродуктов и ремонтом сетей, передает Planet Today со ссылкой на Green Queen.

Кроме того, еще одной проблемой является рабский труд. В основном этот вопрос остро стоит в странах Юго-Восточной Азии. Также по словам представителей сообщества веганов, рыба и морепродукты могут быть загрязнены химическими отходами. При выращивании рыбы часто используют антибиотики, из-за которых могут возникнуть опасные микробы.

Ранее врач-диетолог Людмила Ефимова рассказала, кому категорически противопоказано вегетарианство. По словам специалиста, чаще остальных страдают от веганства и в целом от вегетарианства дети, беременные и кормящие женщины.